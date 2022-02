Tartu Loomemajanduskeskus korraldab skulptuurioksjoni

Oksjoni eesmärgiks on kunstimaastikul rohkem tähelepanu pöörata kolmemõõtmelistele teostele ning leida skulptoritele seeläbi uusi müügiväljundeid. Oksjonile saab esitada juba valminud skulptuure ja installatsioone, kõikvõimalikest materjalidest ja suurustes. Esitada võib iga kunstnik mitu teost, oodatud on ka ühisteosed.

"Tartu Loomemajanduskeskuse jaoks on skulptuurioksjoni korraldamine meie poolt pikkade aastate jooksul sisse töötatud formaadi - Tartu noore kunsti oksjon - uus väljund. Kui aastaid tagasi oli vaja pöörata tähelepanu noortele kunstnikele ja luua neile suuremat tuntust, siis praegu näeme, et samas olukorras on skulptuursed objektid - inimesed pole harjunud neist mõtlema kui investeeringust. Loodame, et pikki aastaid tegutsenud noore kunsti oksjoni fännid on valmis avastama ka skulpturaalseid teoseid," rääkis Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen.

Voronja galerii omanik Raul Oreškin lisas, et eestlastel ei ole üldiselt komme kolmemõõtmelist kunsti enda kodudesse või aedadesse paigaldada. "See oli ka üks põhjustest miks otsustasime Voronja galerii aias välja arendada Skulptuuride pargi, et tutvustada galerii külalistele väikest läbilõiget kaasaegsest Eesti skulptuurist."

Oksjonitöödest tuleb saata fotod hiljemalt 3. märtsiks aadressile skulptuur@lmk.ee. Oksjoni tingimused on leitavad SIIT.

Näitus oksjonile valitud teostest avatakse tARTu poes Aparaaditehases 1. aprillist, oksjon toimub 12. mail Tartu Loomemajanduskeskuses.