Kogo galerii avab Tanja Muravskaja isikunäituse "Abstraktne aed"

Tartus Kogo galeriis avatava näitusega "Abstraktne aed" arendab Tanja Muravskaja edasi oma loomingu tugevat installatiivset aspekti. Oma varasemale loomingule iseloomuliku poliitilise või sotsiaalse kõneluse on ta asendanud üldinimlike ja humanitaarsete küsimustega.

Tanja Muravskaja on aia sümbolitest tulvil metafooriga töötanud ka varasemalt näitusel "Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanja Muravskaja fotoobjektiivis" (Kumu kunstimuuseum, 2019).

Kogo galeriis avataval näitusel kehastab aia kujundit aga kunstniku loodud abstraktne keskkond, ilma viiteta konkreetsele kohale. See installatsioon abstraktsete loodusfotode ja videoprojektsiooniga, valguse- ja värvilaikudega on mõistukõne aiast kui pelgupaigast. Autor otsib peidukohta sõnasõnalisuse eest ja samas võimalust keskenduda fotograafiale kui sellisele. Nii on see näitus ka fotograafiat väärtustav kõne: autori jaoks on fotokunst pelgupaik, kus on võimalik kunsti ja reaalsuse vahetu kogemine; see on väekoht ideede ammutamiseks. Ning seda erilist kohta soovib ta jagada ka vaatajaga.

Tanja Muravskaja (1978) teosed tegelevad identiteedi ja mälu, ühiskonna ning selle liikmete suhetega. Foto ja selle kui meediumi eripära käsitlusi arendab ta totaalseteks keskkondadeks pürgivateks installatsioonideks.

Muravskaja töid on Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudes. 2018. aastal tunnustati kunstnikku Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi Köler Prize'i peapreemiaga.

Muravskaja viimaste projektide hulgas on "Kolm õde. Tanja Muravskaja" (Tensta Konsthall, 2019), "Viiruseaja autoportreed. Virtuaalnäitus" (Moderna galerija (MG+MSUM), 2020) ja "Alina Bliumis ja Tanja Muravskaja. Vastuvoolu jutustades" (Tallinna Kunstihoone galerii, 2020).

"Abstraktne aed" avatakse publikule reedel, 12. novembril kell 13. Näitus jääb avatuks kuni 22. jaanuarini 2022.