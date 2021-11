Tiiu Randmann-Mihkla avas Haapsalus hingedeajale pühendatud installatsiooni

"Hingede aega" vaatama minnes tuleb võtta seljast üleriided ja jalast saapad. Pikka vaipa mööda algab teekond valgest vatiinist kambrikesse, kus põrandalt tõusva valguse käes sillerdavad pea kohal kunstniku loodud pilved, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Surm ei ole meie kultuuriruumis eriti jututeemaks. See tekitab hirmu, ebamugavustunnet ja kindlasti valu, aga sellegipoolest tuleb kõigile see aeg minna. See näitus on pühendatud just nendele kallitele, kelle hinged puhkavad pilvedel," selgitas autor Tiiu Randmann-Mihkla.

Lae all piku püüdvate pilvede meisterdamiseks kulus Randmann-Mihklal kaks aastat. "Ma tellisin meetrite ja sadade meetrite kaupa värvilist kilet Hiinast, lõikasin nad väikesteks ruutudeks ja klammerdasin kokku."

Taustal kõlab muusika, mille kirjutas spetsiaalselt installatsioonile Antti Kammiste. Muusika kutsub üles enda sisse vaatama ja emotsioonid, mis sellest sünnivad, on igaühel unikaalsed.

"Et pigem tekiks mõte endale kuskile rändama minna. Kuidas see meeleolu tekib, ma usun, et see peaks olema kuskil inimese sees," ütles Kammiste.

Ja erinevalt paljudest näitustest on sellel täiesti lubatud põrandale pikali heita, täpselt nii nagu endaga kõige parem olla on.