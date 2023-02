Tiiu Randmann-Mihkla ja Antti Kammiste avavad Telliskivi loomelinnakus installatsiooni

"Avatavat näitust võiks elamuskambriks nimetada, sest kokku saavad kaks kunstivormi, visuaal- ja helikunst, mis lahutamatu kooslusena loovad soodsa atmosfääri külastaja isiklikuks mõtte- ja tunderännakuks," kirjeldas ilstallatsiooni autor Randmann-Mihkla.

"Loodud objektid meenutavad patju ja täidavad neile langeva valguse toel hämara ruumi maagilise valgusega. Antti Kammiste heliteos on kui rännak kuhugi seni veel tundmatusse paika. Selles on ärevust, kurbust, rahu ja lootust-tundeid, mis on väga isiklikud, kuid omased meile kõigile," lisas Randmann-Mihkla.

Antti Kammiste ja Tiiu Randmann-Mihkla Autor/allikas: Pressimaterjalid

Elamuskamber "Hingede aed" on jätk Randmann-Mihkla ja Kammiste 2021. aasta novembris toimunud näitusele "Hingede aeg" Haapsalu linnagaleriis.

"Hingede aed" jääb Talliskivi loomelinnakus avatuks kuni 28. veebruarini. Lisaks näitusele loomelinnaku poetänaval avavad Randmann-Mihkla ja Kammiste installatsiooni ka linnaku õuealal, Ida raadio konteineris, mis on vaatajatele avatud ööpäevaringselt kuni märtsikuu keskpaigani.