Ugalas etenduv "Sume on öö" maalib pildi kirglikust ja pöörasest elust

See on lugu armastusest, aga ka ideaalide purunemisest. Dick ja Nicole on täiuslik paar - nad on rikkad ja ilusad, neil on kaks imearmast last, võrratud sõbrad ja uhke mereäärne villa.

Lavastaja Kaili Viidas ütles, et kuna näidendi tegelased on äsja läbi tulnud esimesest maailmasõjast, on ka mõistetav, et elatakse kirglikult ja pööraselt. "See annab teistsuguse fooni kogu tegevustikule. Nende soov on olla suurejoonelised ja pidulikud," sõnas Viidas.

"Sume on öö" on lugu sellest, kui kaks inimest armastavad teineteist, kuid armastusest üksi enam ei piisa, sest sekkub keegi vastupandamatu kolmas. "Sa teed, mis sa suudad, ohverdad ja panustad, aga sa ei saa muuta asju, mis ei ole sinu võimuses," kirjeldas lavastaja.

Pillava õhustikuga lavastus on täis eelmise sajandi 20-ndate aastate glamuurset vaimsust, romantikat, armastuse võluvat valu ja kahtlustes vaevlevate südamete ängi.