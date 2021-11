Noorsooteatris esietendub reedel Anne Türnpu lavastus "Repan, säh, põll"

Eesti lastekirjanduse varasalve kuuluvad Reinuvader Rebase lood on jõudnud uues kuues Noorsooteatri lavale, pealkirja all "Repan, säh, põll".

Lavastaja Anne Türnpu nimetas neid lugusid tüvitekstideks, mille najal eestlaseks olemine käib. "Lühidalt kokkuvõetult on nende loomajuttude näol tegemist millegagi, milleta eesti laps üles kasvada ei saa ja sellepärast on õige aeg neid lugusid mängida, laulda ja tantsida," rääkis Türnpu "Aktuaalsele kaamerale".

Naise sõnul on Reinuvader Rebase muinasjutud tänapäeva jaoks natuke liiga julmad ja skemaatilised. "Et seda vältida või sellest puhta nahaga välja tulla nii publiku kui ka näitleja mõttes, oli minu meelest kasulik anda näitlejale hääl, näitlejana näitleja hääl, ja sellepärast on meil siin topeltrollid. Nad mängivad iseennast, kellel on suhe asjasse ja tegelasi, keda nad satuvad mängima," sõnas Türnpu.

Dramaturg Roos Lisette Parmas ütles, et teda huvitas, kuidas lugudesse kätketud arhetüübid tänapäevases kontekstis mängima hakkavad, ühtlasi joonistub tema sõnul lavastusest välja inimese eluring.

"Inimese suhe surma ja eluga ja piir selle vahel. Siis oli see rohkem selline voolavam. Meil on ka surnute riigi stseen, kus erinevate maailmade kõnelus või dialoog," ütles Parmas.

Laval on erinevates rollides Laura Kukk, Katri Pekri, Joosep Uus ja Taavi Tõnisson.

Kunstnik on Artur Arula, helilooja Sander Mölder.

"Repan, säh põll" esietendub reedel Noorsooteatri väikses saalis.