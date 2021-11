Rainer Sarnet Vaino Vahingust: suurim väärtus on tema originaalsus

Vaino Vahing on inimene, kellega Üllar Saaremäe on kokku puutunud korduvalt. Nii on Saaremäe mänginud Vaino Vahingu kirjutatud autobiograafilises näidendis "Suvekool" kui ka Urmas Vadi lavastuses "Hullumaja suvepäevad Vaino Vahingu ainetel".

Nüüd on Vaino Vahingu elust teinud režissöör Rainer Sarnet filmi "Vaino Vahingu päevaraamat". Üllar Saaremäe arvates on Sarneti film suurepärane kunstiline tervik, mida võib vaadata mitmest vaatepunktist. "Esmalt võib seda vaadata kui Rainer Sarneti autorifilmi. Teisalt võib-olla kui vanakuldse Von Krahli trupi taastulekut ja kolmandana portreefilmi Vaino Vahingust."

Näitleja Üllar Saaremäe sõnul näitab film suurepäraselt Vaino Vahingu elu ning tema panust eesti kultuuri ja psühhiaatriasse.

Filmirežissöör Rainer Sarnet peab Vaino Vahingut originaalseks. "See on tema suur väärtus, et ta on originaalne. Ta ei ole kellegi või millegi moodi." Just omapärasust peab Sarnet oluliseks ja leiab, et kui kultuuriruumis toetutakse pidevalt sarnasustele, siis ei eristu ega jää huvitavad inimesed kuidagi silma.

"Kõige huvitavam kultuur on see täiesti isiklik ja vahetu. See originaalsus on see kõige olulisem asi," ütles Rainer Sarnet.

Režissöörile oli algusest peale selge, et soovib taaslavastada Vahingu loomingut. "Tema loomingus ongi sellel mängul hästi suur tähendus," rääkis Rainer Sarnet. Lugedes Vahingu päevaraamatut ja novelle, taipas Sarnet, et mõned novellid kattuvad Vahingu enda eluga. Sarneti sõnul polnud Vahing tõmmanud piiri mängu ja päriselu vahel. "Ta kasutas seda päriselu oma loomingu jaoks."

Kuigi Üllar Saaremäe on Vaino Vahingu loominguga palju kokku puutunud, andis film talle siiski uusi teadmisi. "Ma väga palju ei teadnud tema põhitööst, et ikkagi, kui tegeled tema kirjutatud näidendiga või temast kirjutatud näitemängudega, siis mõtled tema kui kirjaniku peale," rääkis Saaremäe.

Samuti arvas Üllar Saaremäe, et kui Vaino Vahingul oleks õnnestunud näha Rainer Sarneti filmi, oleks ta sellega rahule jäänud. "Edeva inimesena ma arvan, et ta oleks rahul olnud," iseloomustas Saaremäe Vaino Vahingut.

