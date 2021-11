Vaata enne tele-eetrit: "Ühe maja lugu" viib seekord Lillepaviljoni

"See oli elitaarne koht," rääkis näitleja Katrin Karisma saatejuht Owe Petersellile. Karisma meenutas, kuidas Lillepaviljonis tervitati ja võeti pidulikult vastu külalisi.

Päris alguses polnudki Lillepaviljon mõeldud eliidile glamuuripidudeks. 1957. aastal, kui seda planeerima hakati, valmistuti hoopis kolm aastat hiljem toimunud suureks laulupeoks.

Arhitektuuriekspert Liina Jänes ütles, et võtted, mida arhitektid Lillepaviljoni ehitamisel kasutasid, olid uudsed ja inspireeritud Põhjamaade sõjajärgsest modernismist. "Võib küsida, miks arhitektil lubati niimoodi katsetada. Põhjuseks see, et maja oma hoonetüübilt oli võimu jaoks ebaoluline. Lillepaviljon - väike ja intiimne, mitte otseselt kesklinnas, vaid alles kujuneva Pirita tee ääres. Sisuliselt kasvuhoone lillede näitamiseks," rääkis Jänes. See andiski arhitektidele võimaluse võteteks, mida varem vaid eramute ehitamisel kasutatud.

Lisaks Lillepaviljonile tutvustatakse saates ka üle poole sajandi peeneid roogi pakkunud restoran Tuljaku lugu.

