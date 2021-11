Hea Teatri auhinna laureaat on ZUGA Ühendatud Tantsijate kollektiiv

Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühenduse (ETUKÜ) Hea Teatri auhinna seekordseks laureaadiks on ZUGA Ühendatud Tantsijate kollektiiv, kes pälvis preemia pikaajaliselt kõrgetasemeliste tantsulavastuste loomise eest.

Auhind anti üle 21. novembril lavastuse "2+2=22" etenduse järel Tallinnas Sõltumatu Tantsu Laval.

ETUKÜ hindab ZUGA kollektiivi kui pikalt ja järjepidevalt tegutsenud rühmitust, kes on oma tegutsemisaastate jooksul loonud oluliselt sisukaid, vormiliselt leidlikke ja kõrgetasemelisi tantsulavastusi ning -töötube ka noorele publikule.

Auhinnaks on alati ühe Eesti kunstniku taies, sel aastal kingiti laureaadile Silvi Liiva graafiline teos.

ZUGA Ühendatud Tantsijad on tantsijaid ja koreograafe koondav ühendus, mis on tegutsenud 1999. aastast. Nad on ainus järjepidevalt ja regulaarselt lastele tantsulavastusi loov kooslus Eestis. ZUGA kollektiivi kuuluvad tantsukunstnikud Tiina Mölder, Helen Reitsnik, Ajjar Ausma, Päär Pärenson ja Kärt Tõnisson.

ZUGA lastelavastused on pälvinud tähelepanu ja mitmeid teatri- ja tantsuauhindu (Salme Reegi auhind, Draamakese auhind, Eesti teatri aastaauhind, Sõltumatu etenduskunsti auhind jne) ning nad on esinenud oma lavastustega nii Eestis kui ka väljaspool: Soomes, USA-s, Saksamaal, Leedus, Lätis, Hollandis, Palestiinas, Rootsis, Venemaal, Rumeenias, Horvaatias, Poolas, Inglismaal, Hiinas.

Hea Teatri auhind on Eesti teatrikriitikute ühendus välja andnud 2002. aastast, 2012. aastast jätkab traditsiooni Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühendus. Auhind antakse loominguliste saavutuste eest, mida ühendus peab tähelepanuväärseks eesti teatripildis, vastavas loominguvaldkonnas või konkreetses loomeloos. Auhind ei märgista ilmtingimata viimase hooaja tipplavastust või -rolli, vaid tunnustab teatritegijat või -kollektiivi, kelle loomingulised põhimõtted ja saavutused kõnelevad tõsisest suhtumisest teatrikunsti pikema aja vältel.

Varasemad Hea Teatri auhinna laureaadid on Guido Kangur (2002), Andres Noormets (2003), Aleksander Eelmaa (2004), Marika Vaarik (2005), Aare Toikka (2006), Võru Teatriateljee (2007), Priit Raud (2008), Katariina Lauk (2009), Raimo Pass (2010), Piret Rauk (2011), Anne Türnpu (2012), Ingomar Vihmar (2013), Lauri Lagle (2014), Ardo Ran Varres (2015), Juhan Ulfsak (2016), Helle Laas (2017), Aarne Soro (2018) ja Ester Pajusoo (2019).