Hea Teatri auhinna laureaat on valguskunstnik Margus Vaigur

Auhind anti üle 5. märtsil Endlas pärast lavastuse "Noor jää" esietendust, sest Vaigur oli teinud ka sellele lavastusele valguskujunduse. Auhinnaks on igal aastal ühe eesti kunstniku teos, seekord kingiti laureaadile Maarit Murka graafiline leht sarjast "Positsioonid".

ETUKÜ hindab Margus Vaigurit kui Eesti üht viljakamat valguskunstnikku, kes töötab võrdselt nii muusika-, sõna- kui ka tantsuteatris. Lisaks arvukatele lavastustele eri Eesti teatrites on ta kujundanud valgustust teatrilavastustele ka välismaal (nt Soomes ja Lätis).

Vaigur on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜVKA) valguskujunduse eriala. Lisaks põhitööle Endla valgusala juhina on ta nüüdseks juba üle 15 aasta TÜVKA visuaaltehnoloogia üliõpilaste üks peamisi õppejõude. Tema käe all on õppinud väga paljud Eestis töötavatest valgusmeistritest, kes kõik on aidanud märkimisväärselt tõsta Eesti teatri valguskujunduse taset.

"Margust kunstnikuna iseloomustab kindlasti isikupärane ja julge värvikasutus, tema valguspildid on selged ja klaarid. Ei saa öelda, et minimalistlikud, aga neis puudub ballast. Võib olla on see teatud ratsionaalsuse elegants. Margus kujundab alati lavastust mõttetervikuna, kõigepealt idee, siis vorm," kirjeldas laureaati kolleeg Endla teatrist, peakunstnik Liina Unt.

Hea Teatri auhinna on asutanud Eesti Teatrikriitikute Ühendus 2002. aastal. Alates 2012. aastast annab seda välja Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute ühendus. Auhind antakse loominguliste saavutuste eest, mida ühendus peab tähelepanuväärseks Eesti teatripildis, vastavas loominguvaldkonnas või konkreetses loomeloos. Auhind ei tõsta esile ilmtingimata viimase hooaja tipplavastust või -rolli, vaid tunnustab teatritegijat või -kollektiivi, kelle loomingulised põhimõtted ja saavutused kõnelevad tõsisest suhtumisest teatrikunsti pikema aja vältel.

Varasemad Hea Teatri auhinna laureaadid on Guido Kangur (2002), Andres Noormets (2003), Aleksander Eelmaa (2004), Marika Vaarik (2005), Aare Toikka (2006), Võru Teatriateljee (2007), Priit Raud (2008), Katariina Lauk (2009), Raimo Pass (2010), Piret Rauk (2011), Anne Türnpu (2012), Ingomar Vihmar (2013), Lauri Lagle (2014), Ardo Ran Varres (2015), Juhan Ulfsak (2016), Helle Laas (2017), Aarne Soro (2018), Ester Pajusoo (2019) ja ZUGA Ühendatud Tantsijad (2020).