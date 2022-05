Priit Raud: teater liigub järjest kogukondlikumaks

Priit Raud kinnitas, et kaks aastat tagasi oli keeruline Baltoscandalit korraldada. "Aga me lahendasime selle niimoodi, et otsisime üles kõik kevadel ära jäänud Eesti esietendused ja tegime sealt valiku, kaks aastat tagasi oli siis ainult Eesti festival koos üheksa esietendusega," meenutas ta ja kinnitas, et nelja päeva jooksul teha Rakveres üheksa esietendust oli kõva katsumus. "Aga saime hakkame."

Tänavune festival tuleb Raua sõnul heas mõttes tavaline. "Neli päeva, ühelt etenduselt teisele jooksmine, hommikul saab natukene kauem magada, aga magama minnakse ka hommikul," tõdes ta ja mainis, et Baltoscandal on alati pisut rock-festivali tüüpi teatrifestival olnud. "Kogu festival oli ainult tõelistele fännidele, aga festivalidega ongi nii, et sa saad minna ka ainult ühte etendust vaatama või siis üheks päevaks kohale tulla."

"Selliste festivalide üks mõte on ka see, et anda natukene inimestele võimalust kohtuda tundmatuga, mitte käia vaatamas ainult asju, mille puhul me juba natukene teame, mida seal näha saab," nentis ta ja rõhutas, et festivali raames on nad muutunud peaaegu kõik Rakvere spordisaalid teatriteks, samuti tehakse teatrit Põhjakeskuses. "Nüüd oleme jõudnud tõesti nii kaugele, et teatrit tehakse ka kaubanduskeskuses, aga on ka kortereid ja muid salapäraseid kohti."

"Baltoscandali üks eesmärk on näidata erinevaid vorme, kuidas teatrit või etenduskunste on võimalik teha ja see on olnud meie siht läbi 22 aasta," rõhutas Raud ja mainis, et sarnaselt ühiskonnale laiemalt liigub ka teater üha väiksematesse gruppidesse. "Teater liigub järjest kogukondlikumaks."

Raud sõnas, et Von Krahli teatri lõpetamine teda otseselt ei morjenda. "Palju suurem probleem on hoopis see, et kultuur kaob vanalinnast ära, Kanuti Gildi SAAL praegu, Noorsooteater ka ja kui Tallinna linnateater tagasi tuleb, siis ega rohkem ei olegi," ütles ta ja lisas, et vanalinn hakkab muutuma turistilõksuks. "See ei ole kunagi Tallinna vanalinna kõige tugevam pool olnud, tugev pool on ikkagi see, et seal kogunevad inimesed."