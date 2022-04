Baltoscandal avalikustas esinejad

Festivalil esinevad: Igor Cardellini, Tomas Gonzalez "Kuldne aeg"

(Šveits), LP Demers, Bill Vorn "Inferno" (Kanada), Henri Hütt, Jan Teevet

"Esimene tants. Viimast korda. Rakvere" (Eesti), Stefan Kaegi/Rimini

Protokoll "Uncanny Valley" (Saksamaa), Mart Kangro, Juhan Ulfsak, Eero

Epner "Kas te olete oma kohaga rahul" (Eesti), Jaha Koo/CAMPO "The History

of Korean Western Theatre" (Lõuna-Korea, Belgia), Maria Metsalu "The Well"

(Eesti), Kim Noble/CAMPO "Lullaby For Scavengers" (Suurbritannia, Belgia),

Liisa Saaremäel, Emer Värk (Eesti), Alessandro Sciarroni "Save the Last

Dance for Me" (Itaalia), Ene-Liis Semper, Tiit Ojasoo "72 päeva" (Eesti),

Franck Vigroux "Flesh" (Prantsusmaa), Franck Vigroux, Kurt d'Haeseleer

"The Island" (Prantsusmaa, Belgia).

Kunstiprojektidega osalevad Inga Salurand, Liis Vares, Bohdana Korohod ja

Daria Khrystych "Ruumiantropoloogiad" (Eesti, Ukraina) ning Renzo van

Steenbergen, Kristjan Pütsep "Portaal" (Eesti, Holland).

Festivali raames linastub Milo Rau film "The New Gospel" (Šveits) ning

Gisèle Vienne'i film "JERK" (Prantsusmaa).

Iga kahe aasta tagant toimuv festival Baltoscandal toimub 17.

korda. Baltimaade vanim ja tänaseni regiooni üks suurimaid etenduskunstide

festivale toob Rakverre kokku esinejad Euroopast ja maailmast – nii

esinema kui ka üksteise töödest osa saama. Festivali kunstiline juht on Priit Raud.