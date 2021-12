Priit Raud: tuleb mõelda sellele, et kunstnikud ei jääks ainult ellu, vaid saaksid ka elada

Aasta ühe viimase uuslavastusena esietendub Kanuti Gildi Saalis Maria Metsalu "The Well", mis räägib kaevust kui alternatiivsest teraapiavormist. Kanuti Gildi Saali kunstilise juhi Priit Raua arvates võib 2021. aastast pidada pingsaks, küll aga ei taha ta seda aega nimetada raskeks.

Vaatamata sellele, et koroonaviiruse tõttu on tulnud tihti plaane kiirelt ümber teha, on Raud igati rahul sellega, mis on etenduste, kunstnike ja publiku vallas toimunud.

"Kuna meie etendused käivad väga palju välismaal, siis on see keeruline. Eelmine aasta oli koroona-aasta ja meil oli välismaal 20–30 etendust, enne seda on olnud 70–80 ja nende ärajäämine muudab palju," tõdes Raud "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga mitte meil. Meie saame hakkama. Aga just kunstnikel. Nad on kõik vabakutselised kunstnikud ja kui etendused jäävad ära ning palka ei saa, siis millest küll elama peaks. Me tegeleme palju ka sellega, et kunstnikud ei jääks mitte ainult ellu, vaid saaksid ka elada. Me peame selle peale mõtlema."

Aasta viimase uuslavastusena jõuab Kanuti Gildi Saali lavale Maria Metsalu "The Well", mis on mõtteline järg tema 2017. aastal valminud lavastusele "Mademoiselle X". Lavastaja kinnitas, et seos nende kahe teose vahel tekkis tal alles uut teost looma hakates, seega saali on oodatud siiski ka need, kes eelmist teost näinud pole.

"Algne idee oli midagi hoopis muud. Tahtsin algul teha installatsiooni ja hoopis muul teemal, ma palusin Jaakko Pallasvuol kirjutada selle jaoks puhast teksti, aga ühel hetkel ta tuli ideele, et kirjutaksime hoopis koos," selgitas Metsalu.

"Puhtalt läbi kirjutamisharjutuste – loomulikult ma tõin kohe alguses sisse mingeid teemasid – kujunes see kaevumotiiv. Kõik kujunes läbi protsessi koos Jaakkoga," lisas ta.