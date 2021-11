Ilmus Maniakkide Tänava jutukogu "Teekond Ridamuseni"

"Teekond Ridamuseni" on vahekokkuvõte Eesti ulmeautori Maniakkide Tänava loomingust. Kogumiku üheksa teksti seast võib leida õudusjutte, kosmoseulmet, aga ka paroodiaid. Käsitlevate teemade ringi mahub küüditamine, metsavendlus, elu katastroofijärgses maailmas, inimkonna võimalikud tulevikuarengud ja palju muud.

"Teekond Ridamuseni" on Maniakkide Tänava teine jutukogu. Eelmine, nimega "Euromant", võttis kokku autori varasema loometee kuni aastani 2011. Uus kogumik jätkab sealt, kus eelmine pooleli jäi ning esindab Tänava lühiproosa paremikku aastaist 2011–2020. Kui varem tungiti kirurginoaga tegelaste kehadesse, siis nüüd on noa all pigem karakterite vaimne hingeelu, nende ihad ja hirmud, minevik ja ootused. Lood sirutuvad aga ajas ja ruumis nii mõnigi kord üle milleeniumide ja Päikesesüsteemi piiride.

Maniakkide Tänav on eesti kirjanik ja muusik. Ta on õppinud Väike-Maarja päästekoolis ja Tartu Ülikoolis, töötanud tuletõrjuja-päästjana ja vägivallaohvrite nõustajana. Mänginud-laulnud Jõgeva punkansamblis Saast ja pereansamblis Vist tulnukad. Maniakkide Tänav kirjutab eelkõige õuduslugusid, viimasel ajal ka küberpungilikke ja kosmilisi tekste. Ta on avaldanud üheksa romaani ja 70 juttu-lühiromaani. Maniakkide Tänava jutte on ilmunud ajakirjades Mardus, Algernon, Reaktor ja Looming ning erinevates antoloogiates ning kaheksal korral on ta võitnud Eesti ulmeühingu välja antava aastauhinna Stalker.