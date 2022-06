Ilmus Maniakkide Tänava romaan "Muinaskuningas"

"Muinaskuninga" tegevus rullub lahti Muinas-Eestis, kus noor kihlakonnavanem Hüüp võitleb minevikus talle tehtud ülekohtu vastu, sõdides kooljate, nõidade, vaenulike sõjapealike ja oma õega.

Maniakkide Tänav on eesti kirjanik ja muusik. Ta on õppinud Väike-Maarja päästekoolis ja Tartu Ülikoolis, töötanud tuletõrjuja-päästjana ja vägivallaohvrite nõustajana. Mänginud-laulnud Jõgeva punkansamblis Saast ja pereansamblis Vist tulnukad. Ta on avaldanud 10 romaani ja 70 juttu-lühiromaani, tema jutte on ilmunud ajakirjades Mardus, Algernon, Reaktor ja Looming ning erinevates antoloogiates. Maniakkide Tänav on kaheksal korral võitnud Eesti Ulmeühingu poolt välja antava aastauhinna Stalker.

"Muinaskuninga" kaanepildi ja illustratsioonide autor on Meelis Krošetskin, toimetaja Külliki Kask. Välja andis kirjastus Lummur.