Ajaloomuuseumis saab tutvuda Šveitsi propagandaplakatitega

Eesti ja Šveitsi diplomaatiliste suhete sajandale aastapäevale pühendatud näitusel on valik Šveitsi kampaaniaplakateid aastast 1918 kuni tänase päevani.

Propagandaplakatid annavad ülevaate Šveitsi ajaloost ja teemadest, mis on tekitanud seal tõsiseid debatte. Nii näiteks on Eestis veel pidamata vaidlused tuumajaamade ehitamise või burkade kandmise üle.

"Kuna Šveitsis on hästi suur osa olnud otsedemokraatial, siis rahval on hästi palju oma häält olnud, ja seda siin plakatitel on ka hästi palju kajastatud. See rahva hääl ja rahva tahe," sõnas Suurgildi hoone kuraator Cäroly Anton.

"Ajalooliselt huvitav debatt on näiteks naisõigustest. Kui Eestis said naised õiguse juba 1917, siis Šveitsis võttis see omajagu aega ja alles 1971 said naised õiguse," lisas Anton.