Galerii. Abja-Paluojal pandi pidulik punkt soome-ugri kultuuriaastale

Soome-ugri kultuuriprogrammi juhtinud mulgi kultuuri instituudi juhataja Ave Grenberg ütles, et hoolimata keerulistest oludest, mis maailmas mööduval aastal tooni andsid, oli kultuuriaasta edukas ja tõi Mulgimaale palju tuntust nii kodumaal kui ka väljapool.

"Soome-ugri hõimuliikumise eesmärk on edendada meie ühist kultuuri ja tuua meid hõimurahvastena üksteisele lähemale," ütles Grenberg.

President Toomas Hendrik Ilves meenutas oma tervituses, kuidas soome-ugri maailm 37 aastat tagasi tema ellu jõudis, mil ta koos vennaga saabus 1. mail Budapesti ja külastas koos temaga ülikooli soome-ugri kateedrit.

Ilves rääkis, kuidas me Eestimaal elame täna vabaduses. "See on vabadus saada kokku hõimlastega ja öelda, mida arvame. See on luksus, mis meil täna on, aga samas on see luksus, mis nii paljudel hõimuvelledel puudu on."

Kultuuriminister Tiit Teriku sõnul on Abja-Paluoja olnud tänavu kultuuripealinnana ühendav kultuurisüda 25 miljonile soomeugrilasele. "Auväärt tiitel on toonud Mulgimaale palju inspireerivaid kohtumisi, andnud võimaluse tutvustada siinset kultuurielu, murdekeelt ja ajalugu," sõnas ta oma kõnes.

"Läbi keele ja tavade koome oma kultuuri, mis ühendab. Mõeldes hõimuliikumisele, mõtleme nii oma kui ka meie hõimurahvaste iseolemisele, ajaloole, juurtele ja tulevikule. Soome-ugri hõimutööd tehes seisame me ühtaegu ka maailma kultuurilise mitmekesisuse säilitamise eest, et püsima jääksid väikesed keeled ja rahvakillud," lisas Terik.

Soome-ugri kultuuriaasta lõpetamisel kuulutati välja Mulgimaa uhkuse 2021, kes on Mulgi pärandi ja traditsioonide hoidja, väärtustaja ja tutvustaja Ly Laanemets. 1986. aastal lõpetas Ly EPA metsamajanduse insenerina. Pärast kooli lõppu suunati ta Polli metskonna abimetsaülemaks Läti piiri äärde Lilli külla, kus elab tänaseni. 2006. aastal asutas ta MTÜ Lilli Looduskeskuse.