Musta Kasti uuslavastus "Alina" räägib loo sõltuvusest

Meil on äärmiselt vähe oskusi endaga toime tulemiseks, kui kõik läheb halvasti ja reaalsusekanga rebenemise tagant paistab suure särava tõe asemel ükskõikne ja sisutu kaos. Nende olukordade jaoks ei ole etiketti. Nende olukordade jaoks ei ole teisi sotsiaalseid rituaale peale unustuse ja nendest olukordadest võib saada argipäev.

"Alina" on lavastus sõltuvusest, kaassõltuvusest ja inimestest, kes ei saa maailmaga hakkama. See on ka lavastus lõputust kaamoseajast, mille pimeduse lunastab esimene lumehelves. Samuti on see lavastus usust, et katkiseid asju ja inimesi ei või lihtsalt minema visata – isegi siis, kui neile pole enam ruumi.

"Elli Salo näidend võlus mind oma peene oskusega kombineerida olmelist ja poeetilist, teha argipäevast üldistus, jättes selle samal ajal igast küljest äratuntavaks. Äratuntavus on muidugi omaette teema. Meie laiuskraadi, temperamenditüübi ja ajaloolise pärandi juures on põhimõtteliselt igas Eesti perekonnas mõni "Alina" lugu; lugu, mis räägib sõltuvusest ja armastusest. Aktuaalne on see tekst niisiis juba sajandeid. See, et rasketest asjadest avalikult kõnelda saab, on ehk uus. Võib-olla kedagi aitab, sel puhul täidaks lavastus oma eesmärgi kuhjaga. Ja kui mitte, siis ehk tõstab ta esile neid inimesi, kes ei anna alla ka kõige lootusetumate juhtumite puhul, isegi kui lõpp pole alati õnnelik." tõdes lavastaja Kaija M Kalvet

Soome keelest tõlkinud Kai Aareleid, kunstnik on Inga Vares, valguskujundaja Karolin Tamm, helikunstnik Martin Rästa, liikumisjuht Jaanika Tammaru. Lavale astuvad Laura Niils, Karl Edgar Tammi ja Kristian Põldma.

Etendused:

10. ja 11. detsembril kell 19 Genialistide Klubis Tartus

13. ja 14. detsembril kell 19 Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas

Etendus on mõeldud alates 16. eluaastast.