Möödunud nädalavahetuse menukaim film Eesti kinodes oli "Gucci tragöödia"

Lisaks "Gucci tragöödiale" jõudis populaarsemate filmide edetabelisse uutest filmidest animafilm "Encanto", mis kogus nädalavahetusel 3601 külastust, ja Aleksander Otsa ja Kaidi Kleini dokumentaalfilm "Päris Rannap", mis kogus avapäevadega 315 külastust.

Uute linateoste kõrval jätkasid edetabelis Chloe Zhao "Igavesed" ("Eternals"), mis kogus 846 külastust (kokku 17 415 külastust), Bondi-film "007: Surm peab ootama" ("No Time to Die") ja animaseiklus "Ainbo. Amasoonia süda" ("AINBO: Spirit of the Amazon").

Kinokavasse naasis 2020. aasta 4. detsembril esilinastunud Jaak Kilmi koguperefilm "Jõulud džunglis", mis kogus 391 külastust (kokku 27 964 külastust).