ERSO arutleb uue kontserdimaja teemadel

Olari Elts ütles, et sada aastat tagasi ehitatud kontserdimaja on tänapäevasele repertuaarile ja muusikalistele vajadustele lihtsalt kitsaks jäänud.

"Praegu, kui siia lavale vaadata, siis meil ei ole siin mitte täiskoosseisu toolid, sest me ei mahu siia, ja seda saali on juba mitu korda suuremaks ehitatud," ütles Olari Elts ja lisas, et kõla mõttes sobib saal väiksemate kontsertide tegemiseks.

Kontserdisaalide kõrvale on aga kerkinud juba ka niinimetatud viinamäe tüüpi saalid, kus publik asetseb orkestri ümber, võimaldades täiesti uusi akustilisi kogemusi.

Homme südapäevaks on ERSO kutsunud oma majja kokku esindusliku ümarlaua, kus arutletakse tuleviku kontserdimaja teemadel.

"Kui seda pilti siin vaadata, et kui võtta niipalju muusikuid ära kui saab, siis on tore, aga ega väljaspoolt ka ei paista kui king on kaks numbrit väiksem. Kui heli maha keerata siis neid oigeid ka ei kosta. Loodan, et saame selle info edasi anda ja jõuda konkreetsemate mõteteni, millega edasi minna," ütles Olari Elts.