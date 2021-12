Paavo Järvi vaimustub Haydni muusikast

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen on kammermõõdus sümfooniaorkester, mida peetakse võrdseks suurekoosseisuliste maailma tippsümfooniaorkestritega.

"Deutsche Kammerphilharmonie Bremen on üks ilma liialdustega üks maailma parim kammerorkerster. Ma olen selle orkestriga olnud 25 aastat juba peadirigent. Ta on väga omamoodi orkester, ta on isemajandav, ise teevad oma otsuseid. Ise valivad oma dirigente, oma repertuaari," ütles Järvi.

8. detsembri kontsert mängiti täismajale. Kavas oli Beethoveni viiulikontsert ja kaks Haydni sümfooniat.

"Haydn on kõige selle suure saksa muusika alus. Kui ma olin väike poiss, elasin Eestis isaga, siis isa väga armastas Haydnit ja pani meid ka armastama. Mängisime isaga neljal käel klaveril just neid samu sümfooniaid ja kuulasime Haydni plaate alati isaga. Isa oli alati vaimustuses Haydnist ja ta on minule väga armsaks jäänud," rääkis Paavo Järvi.

Maailma suurimates kontserdisaalides dirigeerinud Järvil oli Estonia lavale astudes enda sõnul eriline, aga ka natuke närviline tunne.

"Eesti publikule esinemine on minule natuke keeruline, sellepärast et see on eriline vastutus. Ja oma orkestriga ka. Mulle väga meeldib, et me tulime siia eile Saksmaalt, sellisesse fantastilisse talve," sõnas Järvi.