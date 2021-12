Galerii. Lilli-Krõõt Repnau avas näituse "Feministlikud utoopiad"

"Feministlikud utoopiad" on kunstnik Lilli-Krõõt Repnau illustreeritud pildiseeria Feministeeriumi samanimelisele artiklisarjale, mis ilmus 2020.–2021. aasta jooksul kokku 11 artikli näol. Näitus koosneb artikleid saatvatest piltidest, mängulistest ulmadest ning ka uutest utoopiatest, mis on saanud inspiratsiooni 2021. aasta novembris Feministeeriumi korraldatud Tallinna feministlikust foorumist.

Kirjutatud utoopiad kajastavad alternatiivseid unistusi võimalikest tulevikuvisioonidest, kuid samal ajal annavad need kujutlused autori sõnul mitmekülgseid peegeldusi ka tänapäeva kohta. Millest me puudust tunneme? Kes ja kuidas me olla tahame? Kuidas seda saavutada? Neid küsimusi arutasid oma artiklites Kadi Viik, Raili Marling, Laura Vilbiks, Jüri Kolk, Sara Arumetsa, Rebeka Põldsam, Andris Feldmanis, Kadri Aavik, Sveta Grigorjeva, Redi Koobak ja Margus Ott.

"Alustasin artiklisarja visualiseerimisega 2020. aasta kevadel, mil olude sunnil sai joonistamisest minu esmane loominguline vahend. Minu jaoks on olnud põnev ja jõustav neid utoopilisi tekste lugeda," kirjeldas Repnau.

"Olen nõus artikli "Naine ja utoopia, feministlik utoopia" autori Raili Marlinguga, et oluline on aeg-ajalt mõelda sellele, kuidas võiks olla teisiti. Marling leiab, et düstoopiaid, kus naised on taandatud sünnitusmasinateks, on ilmunud ridamisi just viimase kümne aasta jooksul ning praeguses poliitilises olukorras on tõenäoline, et nende arv suureneb veelgi. Just seetõttu on oluline leida üles utoopilisi perspektiive ning mõelda, kuidas me saaksime elada teisiti," lisas ta.

Lilli-Krõõt Repnau (sünd. 1982) on graafik ja mitmete luuleraamatute ning väljaannete illustraator, Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonnas joonistamise õppejõud. Ta on teinud filmi, bändi ja performance'eid. Praegu jätkab Repnau õpinguid Tallinna ülikooli ja Eesti kunstiakadeemia ühisõppekavas kunstihariduse vallas, et täiendada oma teadmisi õppejõu töös.