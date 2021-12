Kunstiakadeemia pidas traditsioonilist jõuluturgu

Kunstiakadeemias toimus traditsiooniline jõuluturg, kus EKA üliõpilased ja vilistlased oma disaini- ja kunstiloomingut müüvad. Jõuluturu eesmärk on kutsuda inimesi üles masstoodangu asemel kodumaist ja väiketootjaid eelistama.

Kunstiakadeemia oli laupäeval siginat-saginat täis. EKA jõuluturg laius läbi akadeemia viie korruse ning rahvast jagus kõikjale.

"Jõuluturg, siin on meil üle 100 müüja. Kõik müüjad on EKA tudengid või vilistlased. Eelkõige me tahame näidata, mida siin tehakse, mida EKA-s tehakse, mida EKA tudengid ja vilistalased loovad," rääkis jõuluturu korraldaja Cristopher Siniväli.

Traditsiooniks saanud EKA turg pakub jõuluostlemisele teistsugust lähenemist - tarbida targalt, toetada kodumaist, kohalikku ja ainulaadset.

"Siin saab toetada EKA tudengite enda loomingut. Siit võib leida maali, graafikatöid, keraamikat, raamatuid, riideid, tekstiili, absoluutselt kõike," ütles Siniväli.

Jõuluturg annab ka huvitava ülevaate, millega tudengid tegelevad. Tekstiilikorruse üks tõmbenumber olid näiteks vanadest nõukaaegsetest kardinatest tehtud kimonod. Keraamikakorrusel nägi käsitööna valminud portselannõude kõrval ka 3D-prinditud savinõusid. Traditsiooniliste kunstivormide kõrval pakuti jõuluturul võimalust ka endale meelepärane tätoveering teha.