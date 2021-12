Kultuurisektori avalik pöördumine: vajame viivitamatult toetusmeetmeid

Muusikafestivalid, ürituste korraldajad ja muusikud saatsid teisipäeval valitsusele avaliku pöördumise, milles kutsuvad üles kiiremas korras looma toetusmeetmeid, et neid keerulises olukorras aidata.

Pöördumises tõdetakse, et murtud lubaduste, edasilükatud otsuste, vastuolulise kommunikatsiooni ja toetusmehhanismide puudumise tõttu on teatud ühiskonna osa jätnud külma kätte. "Valitsuse kehtestatud piirangud on mõjunud laastavalt kogu meie sektorile ja tekitanud olukorra, kus jõud vastupidamiseks hakkab raugema, kontol olevast rahast arvete maksmiseks rääkimata."

Meelelahutussektori sõnul on praeguse kriisi ning piirangute tõttu juba mitmed ettevõtte sulgenud nii ajutiselt kui ka lõplikult oma uksed. "Mida päev edasi, seda tõenäolisemalt pikeneb nimekiri meie sektori kaotustest. Piirangutele ei ole hoolimata valitsuse eelnevatest lubadustest – kui piiratakse kellegi majandustegevust, antakse riigipoolset toetust – järgnenud abimeetmeid ega isegi elementaarset vabandamist," selgitasid nad ja rõhutas, et öökultuuriasutused ei ole seni tegutsenud ebaseaduslikult, vaid on töötanud valitsuse reeglite järgi. "

"Viimastel päevadel on meediast kõlama jäänud valitsuse seisukoht kellaaja piirangust loobumiseks sel aastavahetusel. Uudis on iseenesest rõõmustav, kuid loodame, et antud piirangust loobumist ei kehtestata ainult 31. detsembriks. Arvestades hetkel kehtivaid reegleid, viimase kahe nädala ebaselget kommunikatsiooni piirangute osas ning teatud sihtgrupi vaimset meelestatust ning ootuseid, võib selline nn järsk vabadus antud kuupäeval tekitada palju ebameeldivusi või koguni kaose. Aastavahetuse ürituste võimalikult riskivabaks planeerimiseks oleks vaja teada konkreetseid võimalikke stsenaariume ühe või teise otsuse täitumise korral," kirjutasid nad.

Olukorra leevendamiseks ootab meelelahutusvaldkond, et valitsus võtaks viivitamatult arutlusse toetusmeetmete väljatöötamise. "Seda selleks, et tagada meie senini hästi toiminud valdkonna jätkusuutlikkus ning aidata solidaarselt seda kriisi seljatada."

Avalikule pöördumisele on kirjutanud üle saja meelelahutusvaldkonnas tegutseva ettevõtte või artisti, teiste hulgas Erinevate Tubade Klubi, Intsikurmu muusikafestival, plaadifirma Smuuv, Estonian Funk Embassy, Tanel Padar, NOEP, Genialistide Klubi, Svjata Vatra, klubid Hollywood ja Venus, Disco Tallinn jpt.