Video: Klassikaraadios kõlas ansambli Tuuleviiul muusika

Kolmapäeval oli külas ansambel Tuuleviiul. Stuudios olid noored pärimusviiuldajad Kaspar, Adrian, Katariina, Joosep, Kuldar, Joakim, Oskar, Iris, Lisanna ja Roosi ning nende juhendaja Kristi Alas.

Kristi Alas ja Kihnu juurtega 12-aastane Iris esitasid "Kahe viiuli valsi". Iirise ema ja isa on kihnlased ning tüdruk on saarel nii palju käinud, et õppis loo kuulmise järgi loo ära.