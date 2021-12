Andres Lõo esitleb klubis Uus Laine uut albumit

Albumilt "Pine Trees & White Sand" leiab seitse instrumentaalset pala, mis varieeruvad popilikest suvehümnidest ruumilise glitch'ini, helipaletis näitab Lõo seekord oma jazz'ilikku ja psühhedeelset palet.

Kontserdil kõlab Lõo seniavaldamata, nn Berliini-järgse perioodi muusikat, mis on viimase viie aasta looming, mis sündinud pärast duo Faun Racket (koos Talis Paidega) tegevuse seiskumist.

Albumi esitlus toimub Tallinnas klubis Uus Laine 22. detsembril kell 19.00–23.00.

Andres Lõo (s. 1978) on eesti helilooja, kunstnik ja kuraator, kes on ansamblite Luarvik Luarvik ja Faun Racket asutaja ning olnud Opium Flirti ja Holy Motorsi liige. Lõo annab muusikat välja plaadifirmade Sex Tags Amfibia, Phantom Platform, Laton ja Vitamiin Loft alt. Lõo on teinud koostööd DJ Sotofeti, Maria Fausti, Ervin Trofimovi, Mihkel Kleisi, Vera Dvale, Peeter Lauritsa, Indrek Kasela, Kiwa, Kris Lemsalu, Lauri Rausi ja teistega.