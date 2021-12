Vaba Lava juht: peame veel jaanuari lõpuni vastu

Hinnanguliselt vajaks kultuurisektor 12 miljoni euro suurust rahasüsti. Kultuuriministeeriumil on aga pakkuda kordades väiksem kriisiabi jääk, mille kasutamise üle valitsus järgmisel nädalal otsustab

Narva Vaba Lava sulges juba oktoobris rahalistel põhjustel uksed ning lükkas etendused uude aastasse. Vaba Lava probleem seisneb selles, et nad peavad üleval kahte teatrimaja kahes eri linnas, kuid toetust saavad kõigest ühe maja ülalpidamiseks. Toimetulekuprobleeme on võimendanud ka koroonapiirangud. Nüüd tuleb otsustada, kuidas edasi.

"Laual on kaks varianti - nii nagu me praegu tegutseme, kaks teatrikeskust, üks Telliskivis ja teine Narvas ning eraõiguslik sihtasutus, või loovad kultuuriministeerium ja Vaba Lava sihtasutuse Telliskivi ja Narva teatrikeskuse baasil," ütles Vaba Lava juht Märt Meos.

Meos ei tea ikka veel, millal Narva teatrikeskus taasavatakse. Kõigepealt peab saama lahenduse 150 tuhande euro suurune eelarvepuudujääk.

"Kui seda lahendust ei tule, siis need kaks varianti on ka ohus, sest et üks sihtasutuse looja peaks ju olema Vaba Lava, teistpidi peaks see siis jätkama. Tegelikult peaksime jaanuari lõpuni veel niimoodi vastu, siis võib juhtuda, et ei tule kumbagi varianti," tõdes Meos.

Narva Vaba Lava on vaid üks paljudest pandeemia ajal hätta jäänud kultuurikorraldajatest. Kui tegelik abivajadus kogu sektori peale on kultuuriministeeriumi hinnangul 12 miljonit eurot, siis kriisiabi jääk on alla kahe miljoni euro

"On oluline, millise otsuse teeb järgmisel nädalal vabariigi valitsus - kas me saame seda kasutada või ei saa. Kui saame, siis loodame luua taotlusvooru, kuhu saab koos teistega taotlema tulla ka Narva Vaba Lava," ütles kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.