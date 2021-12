Jõhvi sõjaväelinnakus avati Eesti kolmas ratsamonument

Pronks-skulptuur asub pooleteise meetrise betoonist postamendi otsas ja on ise meeter nelikümmend kõrge. Protsendikunsti raames valminud teos läks maksma üle 60 tuhande euro. Üks monumendi autoritest Jass Kaselaan ütles, et skulptuuri idee on võetud elust enesest.

"Eelmine talv sõidutasin oma üheaastast poega kelgu peal, kes muidu palju ei liigu, aga just kelgu peal hakkas tasakaalu hoidmise poosi võtma ja see tundus nii efektne, et tekkiski mõte just seda poosi kasutada," ütles Kaselaan.

"Ratsamonumendi tegemine pole Eestis just tavaline, meil on küll hobusel Laidoner Viljandis ja Toris Püha Jüri, nüüd on siis kolmas, mis annab kõige täpsemalt edasi, milline tänapäeval Eesti inimene ja üldse Eesti on, sest see on selline vaba ja tegelikult ka vabameelne, ja samas me väikeses riigis otsime võibolla läbi selle monumendi tasakaalu," sõnas arhitektuuriteadlane Karin Paulus.

Eesti esimene ratsamonument "Püha Jüri võitlus lohega" (autor Mati Karmin) avati 2003. aastal. Johan Laidoneri ratsamonument avati 2004. aastal ja selle autor on Terje Ojaver.