Galerii: avati Eesti rahvusraamatukogu ajutine kodu

"Nimetame oma uut ajutist kodu rahvusraamatukogu väikeseks majaks, kuhu jääme neljaks aastaks," tutvustas peadirektor Janne Andresoo.

Novembri algusest alanud kolimise kuulutas sümboolselt lõppenuks pakiroboti kohale jõudmine viimase raamatuga, milleks oli Piret Lotmani "Eesti Rahvusraamatukogu ajalugu 1918-2018".

"See raamat on ühe Eesti kultuuripärandi hoidja lugu ning küllap on raamat oluline meie kõigi jaoks, et see teos oleks ka siin majas hoitud," kõneles peadirektor.

Oma avakõnes rõhutas peadirektor, et raamatukogu ilma lugejateta on ju lihtsalt natuke seinu ja natuke raamatuid. Ilma inimesteta võiks uksed kinni panna.

"Me vajame teid väga. Teie kohalolek aitab lihtsalt ruumist luua raamaturuumi. Meil on aastatega õpitud ja omandatud oskused olemas. Hing ja sisu on aga teie käes. Tulge vaatama, tulge lugema, jääge raamatutega," tegi Andresoo üleskutse.

Väike maja on kompaktne

Rahvusraamatukogu väiksesse majja tulles saab teha kõiki harjumuspäraseid toiminguid. Laenutada raamatuid, noote või helisalvestisi. Kasutada lugejaarvutit, autoriseeritud töökohta, printida, skaneerida, kopeerida, küsida infonõustamist, lugeda värsket perioodikat ja uudiskirjandust, niisama aega veeta või osaleda mõnel üritusel, mida väike maja hakkab pakkuma.

Rahvusraamatukoguga tuli uude kohta kaasa ka LVLup! Videomängude muuseum, kus saab näha ja proovida arvuteid läbi aastakümnete.

Väike maja on avatud Narva maantee 11 aadressil igal tööpäeval 10.00 -20.00 ja laupäeval 12.00 – 19.00. Pühapäeviti on maja suletud