Tallinna keskraamatukogu e-raamatukogudest tehti mullu rekordarv laenutusi

E-raamatukogust ELLU, kust saab laenata eestikeelseid e-raamatuid, laenasid 2021. aastal kirjandust umbes 13 500 lugejat, neist ligi 60 protsenti olid tallinlased ja 40 protsenti mittetallinlased. E-raamatute ja e-audioraamatute laenajaid oli igas vanuses, kõige nooremad olid eelkooliealised ning kõige vanemad 92-aastane mees ja naine.

Peamiselt võõrkeelseid e-raamatuid, e-audioraamatuid ja e-ajakirju sisaldavast e-raamatukogust OverDrive laenati 2021. aastal kõige rohkem e-audioraamatuid. Tänu koostööle Eesti Audioraamatute Keskusega saab alates möödunud aastast OverDrive'st laenata ka eestikeelseid audioraamatuid. "Vaadates e-raamatute ja e-audioraamatute laenutusnäitajaid, võib öelda, et viimased kaks aastat on muutnud e-raamatud ja nende laenutamise palju enamatele inimestele vajalikuks teenuseks ning trükiraamatud on saanud enda kõrvale võrdväärsed sõbrad," kommenteeris abilinnapea Kaarel Oja

2021. a ELLU enimlaenatud teosed olid Delia Owensi "Kus laulavad langustid", Susan Luitsalu "Ka naabrid nutavad" ja Nicola May "Väike nurgapood". Enimlaenatud Eesti autorite ilukirjandusteosed olid Eia Uus "Tüdrukune", Vahur Afanasjev "Serafirma ja Bogdan" ja Andrus Kivirähk "Rehepapp".

2021. a olid OverDrive'is enimlaenatud ingliskeelsed audioraamatud "A Promised Land", "Anxious People" ja "Becoming" . Enimlaenatud venekeelsed e-raamatud olid: "Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь", "Тревожные люди" ja "Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях".