Wes Anderson toob ekraanile Roald Dahli jutukogumiku

Wes Anderson, kelle hiljutisim film "Prantsuse lähetus" ("French Dispatch") jookseb veel kinodes, töötab koos Netflixiga uue linateose kallal, mis põhineb Roald Dahli 1977. aastal ilmunud lühilugude kogumikul "Henry Sugari imeline lugu ja veel kuus juttu" ("The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More").