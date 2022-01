Fotograaf Aron Urb Kolkja külast: minu jaoks oli see lausa eksootiline

Urbi kaamera ette jäid külaelanikud oma igapäevaste toimetuste keskel. Näitus pakub ausat ja humoorikat sissevaadet 240 elanikuga väikeküla argipäeva.

Kolkja pildid on üleval Telliskivi õues asuvas Kolme puu galeriis kuni veebruari lõpuni. Ööpäev läbi ja iga ilmaga.

"Ma ütleks, et ta andis sellise elujaatava ja positiivse märgi minu jaoks. Kui ma neid inimesi nägin igapäeva tegemistes, see tundus kuidagi nii muretu ja olemuslikult kuidagi päris elu," sõnas Aron Urb ja lisas, et kui külastaks ise oma kodulinna, ei näeks ta seda niivõrd fotogeenilisena.

"Minu jaoks oli see lausa eksootiline," ütles Urb. Ta lisas, et fotograafi jaoks annab selline mõtteviis ilusat esteetilist lahendust ja võimaldab oma mõtet pildis edasi anda.