Nõmmel kahes peres elanud varesest sündis lasteraamat

Raamatu "Varesepoeg Aadu seiklus" autori Anni Raie jaoks on äsja ilmunud teos esmakordne. Inspiratsiooni kirjutamise debüüdiks sai ta enda elust.

"Eelmise aasta alguses leidsin enda hoovist ilma sabata varese, kes ei saanud lennata. Kui ma sain aru, et ta on siia paikseks jäänud, siis võtsin ühendust Eesti Metsloomade Ühendusega, et mida ma temaga siin peale hakkan. Nemad ütlesid, et ega sellist tavalist hallvarest keegi enda hoole alla ei võta ja kui ma soovin, siis võin ise tema eest hoolitseda ja küll siis need sabasuled talle kevadeks tagasi kasvavad," meenutas Raie.

"Ja siis ma ristisin ta Aaduks ja võtsin ta enda hoole alla. Ja siis ühel ilusal kevadel, kui ma aiatöid tegin, kõnetas mind üks meesterahvas ja küsis, et kas ma tean, et mul siin kuusehekis elab üks sabatu vares. Vastasin, et tean küll, panin ta nimeks Aadu, toidan teda, hoolitsen tema eest ja ootame sabasulgi. Mees tegi selle peale üllatunud näo ja küsis, kust ma tean, et tema nimi on Aadu," rääkis Raie.

Selgus, et vares Aadu oli juba aastaid elanud tema majast umbes poole kilomeetri kaugusel ja olnud seal peres täiesti kodulooma eest. Ja mis veelgi imestama panev - mõlemad linnu eest hoolitsenud pered panid talle sama nime.

"Neli aastat oli ta meile pereliige, kellega me väga arvestasime. Tema eripära oli see, et ta oli nii väga arg kui ka väga julge. Õues ta kartis kõike ja kõiki. Ei tohtinud ligi minna, ei tohtinud liiga kiiresti käia, liiga kiiresti liigutada. Aga kui ta meil tuppa tuli, siis ta oli meil üsna lähedal, täitsa kõrval kohe. Tegin süüa ja Aadu vaatas ja ootas, mis seal siis kukub. Me iga päev toitsime teda ja uurisime, mis talle paremad söögid oleks, kuidas sulestik tagasi tuleks, sest tal kord polnud saba, kord polnud tiibu. Kahte korraga polnud," rääkis varem varese eest hoolitsenud perenaine Angelika Arro.

Kuidas aga kindel olla, et tegemist ikka sama varesega?

"Joel läks oma jalutusringile ja, päriselt, tema kraaksatuse tundis ära, et see on Aadu hääl. Siis ta läks tagasi, vaatas, et kuusikus istub Aadu. No oligi Aadu," kirjeldas Arro.

Selgus, et varesel oli mitmesaja jälgijaga Instagrami konto, kuhu Aadu eest hoolitsenud pere oli linnust juba aastaid pilte ja videoid postitanud.

Nüüdseks on vares Aadu lennanud taevastele radadele, kuid tema talvised seiklused pani Anni Raie raamatukaante vahele.