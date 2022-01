Galerii. HOP-is näeb Liina Tepandi näitust "Šokolaad, hedonism ja kliima"

Näitus on sündinud ökofilosoofia ja kunsti kokkupuutest ning tõukub omamoodi post covid art' ist, kus kunst läheneb loodusele. See on püüe luua avastamise rõõmu ja samas vormi ja materjalivaliku kaudu jõuda elu abstraktsete baasküsimusteni nagu kas ületada, leppida või allutada?

Teemat käsitledes on kunstnik valinud materjaliks turba ja vormiks kera. Materjalilt on eraldatud tema tavapärane olek ning asendatud tavapäratuga. Vorm ja funktsioon muutuvad ootamatu materjalikasutusega mänguliseks, võimaldades äratada kogemuslikke aistinguid.

Liina Tepand (sünd. 1972) on lavastuskunstnik. Teatriliidu ja lavastuskunstnike liidu liige (2006). Lõpetas 1991 Tallinna 61. keskkooli, 1992 haljastaja-iluaedniku erialal Tallinna sidekooli ja 2000 stsenograafia erialal Eesti kunstiakadeemia (juhendajad Aime Unt ja Lilja Blumenfeld). Olnud 1994–96 Draamateatri rekvisiitor ja 2000–02 Tartu Teatrilabori peakunstnik, tegutsenud hiljem vabakunstnikuna, õpetanud 2014–15 Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias lavakujunduse aluseid. Kujundanud laulu- ja tantsupidusid ("Ilmapuu lävel", 2007; "ÜhesHingamine", 2009; "Maa ja ilm", 2011). Talle on omistatud Sõnateatri aasta eriauhind 2005 (koos Anne Türnpu ja trupiga).