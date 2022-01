Kristiina Garancis: Almodóvar ja Mäeots mõlemad imetlevad naisi ja naiselikku osa endast

Pedro Almodoovari üks tähtteoseid võitis 1999. aastal parima lavastaja preemia Cannes'is, parima võõrkeelse filmi Oscari ning mitmeid teisi mainekaid auhindu. Lavastaja Ain Mäeots ütles, et teatritekst on oma ülesehituselt isegi veel huvitavam kui film.

"See lugu räägib naistest, naiseks olemisest, naise eri rollidest elus, mis kaasaegses maailmas see muutub aina pidetumaks. Kui võrrelda selle tegemist 90ndatel, siis praegu on palju õigem aeg seda teha," märkis Mäeots "Aktuaalsele kaamerale":

"Ainul ja Almodovaril on üks ühine omadus ehk nad armastavad naisi ja imetlevad naisi ja ilmselt ka seda naiselikku osa enda sees," teatriauhindade žürii liige Kristiina Garancis. "Selline vägev seltskond naisi, kes Vanemuise laval on – nende mängu ja tõlgendust on väga nauditav vaadata."

Oma poja kaotanud peategelast Manuelat kehastab Maria Annus, kes Garancise hinnangul on oma rolli üles ehitanud väga hooliva ja kaastundliku pilguga. Samuti kiidab ta Ragne Pekarevi näitlejatööd.

"Mulle väga meeldisid need näitlejatööd, sest Almodovari sügavust, inimhinge psühholoogilist keerukust, komplekssust niimoodi tabada, et see oleks ka põnev ja kirglik.. Eestlastena me natuke kardame sellist tugevat tunnet. See võib minna farsiks või burleskiks või tugevateks värvideks, aga seal on see väga oluline," lisas ta.

Lavastuse kunstnik on Iir Hermeliin ja näidendi tõlkis eesti keelde Martin Algus.