Narvas peletavad talvist pimedust kunstiresidentuuri valgusinstallatsioonid

Narva kunstiresidentuuri juht Johanna Rannula märkis "Aktuaalsele kaamerale", et installatsioon sai üles pandud eesmärgiga, et inimestel oleks pimedal ajal natuke rõõmsam ringi käia ja koeri jalutada.

"Ega siin Kreenholmi linnaosas ei ole isegi tänavavalgustusega väga kiita. Nii et see toob tavapärasesse argiellu natuke huvitavat mängulisust juurde. Tahame ka seda, et inimesed teaksid, kus on Narva kunstiresidentuur, see siis tõmbab tähelepanu ka hoonele ja sealsele tegevusele."

"Narva väike valgus" jääb üles kaheks kuuks.