Marek Tamm: "Monty Python ja Püha Graal" ei püüa taaslavastada ehedat keskaega

4. veebruaril jõuab ETV2 eetrisse Terry Gilliami ja Terry Jonesi lavastatud kultuskomöödia "Monty Python ja Püha Graal" ("Monty Python and the Holy Grail"). Kultuuriteadlase Marek Tamme hinnangul räägib film isegi rohkem 1970. aastatest kui keskajast, kus tegevus tinglikult toimub.

Marek Tamm meenutas, kuidas 2000. aastal hakkas ETV näitama BBC komöödisarja "Monty Pythoni lendav tsirkus". "Ma olin sellest sarjast juba veidi enne kuulnud, aga esmakordselt nägin seda ETV-st ja selle ajast alates on minust saanud Monty Pythoni andunud austaja."

"Suur oli minu rõõm, kui avastasin, et lisaks nende sketšidele, mida kokku oli 45 episoodi läbi nelja hooaja alates 1969. kuni 1975. aastani, on sama seltskond teinud ka mitu mängufilmi," sõnas ta ja lisas, et esimene mängufilm "Now For Something Completely Different" ilmus 1971. aastal, mis oli õigupoolest küll jätk tele-sketšidele. "Esimene päris mängufilm ongi "Monty Python ja Püha Graal", mis esilinastus 1975. aastal."

"See on kollektiivne töö, nagu enamik Monty Python filme, kuigi sellel filmil on ka kaks režissööri Terry Gilliam ja Terry Jones, stsenaarium sündis aga kollektiivselt, valmis 1974. aasta aprillis ja kohe algas ka filmimine, mis põhiosas leidis aset Šotimaal paaris sealses lossis ja erinevates looduskaunites paikades," selgitas Tamm ja mainis, et lõpuni polegi selge, miks otsustas Monty Python teha filmi keskajast. "Kindlasti olid mõlemad Terryd keskajast väga huvitatud, lisaks olid Terry Gilliamile tähtsad eeskujud Pier Paolo Pasolini filmid "Cantebury lood" ja "Dekameron", samuti flirdib see film selgelt mõningate Ingmar Bergmani filmidega, eriti "Seitsmenda pitseriga"."

Marek Tamm tõi välja, et kuigi filmi avatiitrite kohaselt paigutub tegevus 932. aastasse, siis on "Monty Python ja Püha Graal" algusest lõpuni anakronistlik. "Monty Python ei püüa meile taaslavastada ehedat keskaega, vaid mängib anakronismidega, pöördub vaatajate poole, toob sisse 20. sajandi teemasid ja pole ilmselt vale öelda, et film räägib rohkem 1970. aastatest kui 10. sajandi Inglise ühiskonnast."

"Film ei leidnud kohe mõistmist ja positiivset vastuvõttu, kogu tegemine läks samuti üle kivide ja kändude ning tagantjärele selgus, et filmi rahastasid legendaarsed rock-bändid nagu Led Zeppelin, Pink Floyd ja Genesis," ütles ta ja tõdes, et tänaseks on tegemist vaieldamatu kultusfilmiga. "Selle filmi vaatajaskond kasvab iga aastaga ning tema mõju on olnud väga suur."

"Kui otsida Eestist paralleeli, siis meie enda "Monty Python ja Püha Graal" on Õ-fraktsiooni film "Malev", mis on katse Monty Pythoni filmis mõtestada Eesti keskaega," selgitas Tamm.

"Monty Python ja Püha Graal" on ETV2 eetris 4. veebruaril kell 21.35.