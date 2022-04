Ringo Ringvee filmist "Briani elu": mõnede inimest arvates see solvas Jeesust

1. aprillil jõuab ETV2 eetrisse legendaarne Monty Pythoni komöödia "Briani elu". Religiooniloolane Ringo Ringvee sõnul on kohati isegi öeldud, et 1979. aastal valminud linateos kujutab toonast Palestiinat autentsemalt kui mitmed Hollywoodi Jeesuse-filmid.

Ringvee selgitas, et Monty Pythoni "Briani elu" valmis 1979. aastal ning tegemist on ühe maailma kõige tuntuma komöödiafilmiga. "Filmi režissööritoolil istus Terry Jones, kes on ka järgmise Monty Pythoni filmi "Elu mõte" lavastaja," ütles ta ja lisas, et Monty Python on suutnud alati puudutada oma huumori ja satiiriga eri valdkondi. "Nende naljad on ka nii mitmekülgsed, et see, mis tundus naljakas 1979. aastala, ei pruugi olla naljakas 2022. aastal, ja vastupidi."

"Film pälvis ka negatiivset tähelepanu, osade kristlaste meelest oli tegu filmiga, mis kujutas Jeesust ja kristlust ebasobivalt, aga selles filmis esineb Jeesus ainult kaks korda ning sedagi ainult kaude," selgitas ta ja mainis, et montypythonlased on ise öelnud, et kuigi nad plaanisid teha ka filmi Jeesusest, siis ei olnud seal midagi, mille üle sellisel viisil nalja visata.

Tema sõnul on "Briani elu" film Brianist, kes sündis Jeesusega samal päeval ja samal tänaval. "Aga tema elu läks hoopis teistmoodi," ütles ta ja tõdes, et tegemist on mitmes mõttes vastuolulise filmiga. "Itaalias ei jõudnud film kinoekraanidele, samuti keelati ta Norras ja Itaalias, põhjus oli just nimelt selles, et osade inimeste arvates kujutas film religiooni vale nurga alt ja võib-olla isegi kuidagi solvas Jeesust."

"Tänapäeval ollakse hoopis küll teistsugusel arvamusel ning on öeldud, et Briani elu kujutab tollast ehk meie ajaarvamise alguse Palestiinat või Juudamaad hoopis autentsemalt kui Hollwoodi Jeesuse-filmid," nentis ta ja tõi välja, et filmi lõpus on tõenäoliselt üks Monty Pythoni tuntumaid laule "Look On The Bright Side of Life". "Elu võib olla küll hirmus, aga samas on see ka nii toredalt lõbus."