Filmiklubi | Brent Pere: "Tiiger ja draakon" pakub kõigile midagi

"See film, kuigi ta keerleb ühe salapärase mõõga ümber, mis kogu filmi vältel on rohkem kaadris kui kõik teised tegelased kokku, on minu jaoks pigem ikkagi armastuslugu," sõnas Brent Pere ja lisas, et "Tiigri ja draakoni" armastuslugu ei arene kuidagi loogiliselt, vaid see kõik on üks suur märul. "Seda nii mõõga kui ka armastuse koha pealt."

Pere sõnul pole tegemist klassikalise võitlusfilmiga, kus keegi lendab aknast välja, vaid see on väga elegantselt välja mängitud. "Ma usun, et neid võitlusstseene võeti sadu kordi ülesse, sest nii loomulikku võitlust pole ma üheski filmis näinud," tõdes ta ja rõhutas, et "Tiigri ja draakoni" puhul on täiesti normaalne osa ka kümnemeetriste sammudega jooksvad inimesed katustel või puuotsas lendavad inimesed. "Kordagi ei mainita, miks see nii on, aga seda lihtsalt tehakse nii."

"Rääkides veel selle filmi muusikast, siis ma soovitan sellel kõrva peal hoida, sest kohtades, kus aju tahab rohkem vaadata võitlust ja elegantset liigutamist, siis seal taga on väga oskuslikult ära mängitud muusika ja heliline kujundus," selgitas ta ja lisas, et ka maalilised vaated üle Hiina kõrbede ja orgude on omaette vaatamisväärsus.

"Ma usun, et kõigile midagi, millest saab kinni võtta, ning isegi kui tegemist on 2000. aasta filmiga, siis sobib ka tänasesse päeva justkui valatult ja ega ei saakski aru, et nüüd nii vana film ka on," nentis ta.

Ang Lee "Tiiger ja draakon" ("Crouching Tiger, Hidden Dragon") on ETV2 eetris 17. septembril kell 21.30.