Filmiklubi | Tiina Lokk: "Keegi ei lähe kaduma" oli Zhang Yimou karjääris murranguline teos

Pimedate Ööde filmifestivali direktor Tiina Lokk tutvustas seekordses "Filmiklubis" Hiina lavastaja Zhang Yimou 1999. aasta filmi "Keeg ei lähe kaduma" ("Not One Less"), mis on ETV2 eetris 24. septembril.

Tiina Lokk sõnas, et režissöör Zhang Yimou on Hiina filmikunsti multitalent. "Olles lõpetanud Pekingi filmiakadeemia on ta osa Hiina filmikunstni nn viiendast põlvkonnast, kes põhimõtteliselt panid pärast kultuurirevolutsiooni aluse kogu sellele Hiina filmikunstile, mida me tänasel päeval saame näha."

"Ta viis Hiina filmi rahvusvahelisele tasandile ja alates on filmidebüüdist 1987. aastal, tänaseks on ta teinud 26 filmi, on ta põhimõtteliselt võitnud kõik maailma väärikamad auhinnad väärikamatel festivalidel ja ta on olnud ka korduvalt nomineeritud filmiakadeemia Oscarile," kinnitas ta ja lisas, et Yimou on võimeline olema väga hea näitleja, operaator, stsenarist ja filmirežissöör. "Seega täielik multitalent."

Film "Keegi ei lähe kaduma" on Zhang Yimou karjääris murranguline. "Tema esimesed filmid olid pühendatud lihtsa inimese võitlusele reaalse keskse eluga ning sellega, mida ühiskond, administratsioon ja bürokraatia talle peale suruvad," selgitas ta ja lisas, et see film käsitleb haridusreformi Hiinas pärast kultuurirevolutsiooni.

"Filmi teeb eriliseks see, et seal mängivad amatöörnäitlejad, kes mängivad omaenda nime all ja mängivad täpselt seda, kes nad ka reaalses elus on," kinnitas ta ja lisas, et selle võtte võttis Yimou üle neorealistidelt. "See on tehtud neorealistlikust dokumentaalstiilis, kuid seal eksisteerib ikkagi montaaž."

Loki sõnul ei ole Yimou seda varjanud, et "Keegi ei lähe kaduma" valmis tänu Hiina Vabariigi rahadele. "Kriitikud on vaielnud, et kuivõrd palju mõjutas selle filmi tegemist tsensor, see vaidlus oli nii suur, et Cannes'i filmifestival seda enda võistlusprogrammi ei võtnud."

"Keegi ei lähe kaduma" on ETV2 eetris 24. septembril kell 21.35.