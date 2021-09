Filmiklubi | Wend: käisin "Kung fu madinat" seitse korda kinos vaatamas

ETV2 jätkab alates 3. septembrist filmiklubiga, mille raames juhatavad reedeõhtuseid Kinoklassika sarja filme sisse erinevad tuntud inimesed. Avafilmiks on Aasia filmide kuu raames linastuv "Kung fu madin", millest räägib lähemalt Priit "Wend" Kuusk.

Tutvustamaks teile filmi, mida kohe ETV2 näitab, pean minema ajas 2000. aastate algusesse. See oli aeg, kui kodus vaadati filme veel DVD-lt ja Mustamäe haigla kõrval oli üks keldripood-videolaenutus, kus oli muljetavavaldav valik Aasia filme. No vaat ja seal ma käisin DVD-sid sirvimas ja silmasin filmi "Shaolin Soccer"! Saate aru – iidne hiina võitluskunst ja jalgpall ühes pealkirjas. Liiga hea, et olla tõsi!

Hong-Kongis tehtud film aastast 2001. Režissöör ja peaosatäitja keegi Stephen Chow. Kaaneümbrisel tiibeti mungad jalgpalliga. Ja see film oli naljakas. Absurdne, stiilne ja naljakas. Kohe nii, et jätsin nime Stephen Chow meelde.

Ja siis mõned aastad hiljem tegi ta uue filmi "Kung Fu Hustle", mis jõudis õnneks ka meie kinodesse ja ma käisin seda filmi vaatamas seitse korda! Jah, just – seitse korda! Mis on ka minu isiklik rekord vaadata ühte filmi nii mitu korda. Miks küsite? Toon siis seitse märksõna:

stiilne

absurdne

vaimukas

hüsteeriliselt naljakas

visuaalselt ilus

ja millised, ei kahe millised karakterid

lihtsalt geniaalne film, minu arvates

Ma usun, et teile meeldib, juhul kui teil huumorimeelega kõik hästi on...