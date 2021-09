ETV2 näitab septembrikuu reedetel legendaarseid Aasia filme

"Kung fu madin" ("Kung Fu Hustle", USA, Hiina, Hong Kong 2005)

3.09 kell 21.30, filmi juhatab sisse Priit Kuusk

Stephen Chow satiirilise kung fu filmi tegevus on viidud 1940. aastate Hiinasse, kus lisaks fantaasiarohketele kung fu madinatele näeb ka smokingiväel gangsterite tantse ja teisi võitlusstseene, mille koreograaf on Yuen Wo Ping ("Tiiger ja draakon", "Matrix").

Sing on hädapätakast suli, kes ihkab saada kuulsa Kirvejõugu liikmeks. Ta satub elama slummi, mida valitsevad maskeeritud kung fu meistrid. Kui Kirvejõuk üritab agulis võimu haarata, puhkeb möll, millesarnast pole varem nähtud.

"Valmis armastuseks" ("In the Mood for Love", Hong Kong, Hiina 2000)

10.09 kell 21.30, filmi juhatab sisse Tiina Lokk

Päevalehe peatoimetaja Chow kolib koos oma naisega uude korterisse. Peagi kohtab ta kena noort naist Li-Zheni, kes on samuti koos oma mehega lähikonda kolinud. Kuna mõlema abikaasad viibivad tihti kodust eemal, veedavad nad koos palju aega, kuni selgub, et hoopis abikaasad on teineteist leidnud. Chow ja Liz-Zhen otsustavad sellele tasemele mitte langeda, kuid kas see otsus on ikka mõlemapoolne?

Filmi režissöör ja stsenarist on Kar-Wai Wong, peaosalist kehastav Tony Leung võitis rolli eest Cannes'is parima meespeaosalise preemia.

"Tiiger ja draakon" ("Crouching Tiger, Hidden Dragon", Taiwan, Hongkong, USA, Hiina 2000)

17.09 kell 21.30, filmi juhatab sisse Brent Pere

Sõdalane Li Mu Bai on otsustanud verised lahingud selja taha jätta ja loobuda oma erilisest mõõgast, kinkides selle heale sõbrale ja võitluskaaslasele Yu Shu Lienile. Kui mõõk aga varastatakse, satub sõdalane seda otsides kokku jõuka suguvõsa peretütrega, kellel tundub kõige toimuvaga olevat seos. võitlusstseenide käigus selgub, et asjaosalised on teineteise jaoks enamat kui nad on seni tunnistada julgenud.

Film pälvis neli Oscarit, sealhulgas parima võõrkeelse filmi oma, ja lükkas käima Taiwani režissööri Ang Lee karjääri Hollywoodis, mis tõi talle järgmisel kümnendil kaks parima režissööri Oscarit.

"Keegi ei lähe kaduma" ("Not One Less", Hiina 1999)

24.9 kell 21.30, filmi juhatab sisse Tiina Lokk

Kauge mägiküla ainus õpetaja Gao peab sõitma kuuks ajaks haiget ema põetama ja tema asemele suudetakse ainult leida 13-aastane Wei Minzhi. Õpetaja tutvustab noorele asendajale kiiresti tööd ja lubab talle preemiat, kui vahepealse kuuga pole ükski õpilane kooli pooleli jätnud. Kulub vaid mõni päev, et klassi marakratt Zhang Huike suurlinna tööle sõidaks. Minzhi laseb ülejäänud õpilastel raha koguda, et ta saaks minna poissi otsima.

Tegemist on Hiina režissööri Zhang Yimou üheksanda filmiga, kus ta kasutas ainult amatöörnäitlejaid.