Filmiklubi | Tiina Lokk: filmiga "Valmis armastuseks" sai Wong Kar-waist üks Aasia tuntumaid režissööre

Seekordses filmiklubis tutvustab PÖFF-i direktor Tiina Lokk Hong Kongi režissööri Wong Kar-wai 2000. aasta filmi "Valmis armastuseks" ("In the Mood for Love"), mis jõuab 10. septembril Aasia filmikuu raames ETV2 eetrisse.

"Wong Kar-wai on fantastiliselt äge režissöör, BBC tehtud uuringu järgi on ta üks märkimisväärsemaid ja kuulsamaid režissööre eelmise sajandi viimases kolmandikus," sõnas Tiina Lokk ja lisas, et Aasia kino suur tõus algaski tegelikult 1990. aastatel. "Kõigepealt Hong Kongis, mis oli täiesti omaette filmimaailm."

Lokk sõnas, et 1998. aastal tegi Wong Kar-wai tohutu läbimurde, kui film "Õnnelikult koos" võitis Cannes'i filmifestivalil grand prix. "Film "Valmis armastuseks" tegi läbimurde Cannes'is sellega, et peaosatäitja Tony Chiu-Wai Leung võitis esimese Aasia filminäitlejana Kuldse Palmioksa," selgitas ta ja mainis, et Kar-wai on vaadanud meeletult filme Hong Kongi krimkadest ja action'ist Euroopa arthouse'ini välja.

"Teda on võrreldud Jean-Luc Godard'iga Prantsuse uuest lainest," tõdes ta ja mainis, et Kar-wai filmides puudub lineaarne üks-ühene stsenaarium. "Ta vihkas lõpetatud stsenaariume, tema filmid on kõik ehitatud üles improvisatsioonile ja loomulikkusele."

"Tema näitlejaid ei teadnud kunagi järgmist episoodi ette, vaid väga oluliseks oli koos arenemine," mainis Tiina Lokk ja lisas, et Wong Kar-wail on pikki aastaid olnud ka üks kindel operaator Christopher Doyle. "Ta on võimaldanud tema filmidele luua sellise õhulise atmosfääri."

Film "Valmis armastuseks" on Loki sõnul keskmine osa triloogiast, mille eelnes 1990. aastal valminud "Metsikud päevad" ja 2004. aastast "2046". "Alates sellest filmist on Wong Kar-wai üks Aasia tuntumaid režissööre."

Wong Kar-wai film "Valmis armastuseks" on ETV2 eetris 10. septembril kell 21.30.