Filmiklubi | Indrek Treufeldt: Charlie Chaplini "Moodsad ajad" valmis majanduskriisi lainetuses

Ajal, kui üles võtab tuure vaimustus tehnoloogiast, tasub küsida, kas see ikka tõepoolest on midagi erakordset. Inimkond on arengu tippu jõudmise tunnet nautinud ka siis, kui tulid aurumasinad ja raudtee, või hiljem, kui kasutusse jõudsid elekter ja telegraaf. 1930. aastateks on konveiertootmine laialt levinud, aga tehnoloogiline plahvatus toob lõpuks ka tõsise pohmeluse – majanduskriisi. Selle lainetuses valmib ka Charlie Chaplini film "Moodsad ajad".

Chaplin oli minu lapsepõlve suur lemmik just oma kehalise huumori tõttu, mille kõrgaeg on siis, kui tehnoloogilistel põhjustel ei saa naljategemises veel sõnale loota. Film "Moodsad ajad" on mõneti piiripealne. Edasi hakkasid jõuliselt tulema juba helifilmid, kus nalja saab pakkida ka tegelaste vestlustesse ja nii ei pea karakteri loojad enam nii täpselt sättima näitleja füüsist.

Tihti panustatakse tohutult stsenaariumi lõputule lihvimisele ning muuhulgas ka kavandatava filmiloo pildilisele ülesjoonistamisele. Neid visandeid nimetatakse storyboard'iks ehk piltlugudeks. Üks usinamaid piltlugude joonistajaid oli Alfred Hitchcock, kes armastas paberile panna isegi sekundi murdosa kestvaid kujutisi. Charlie Chaplin seevastu on väidetavalt filmiajaloo üks kehvemaid kavandajaid. Ta lasi võtteplatsi valmis seada ja pigem improviseeris kaamera ees.

Lapsena pidasin palju ka Chaplini tummfilmidest kumavast mõrkjast kurbusest, mis pani lokkava nalja keskel peategelasele kaasa tundma. Film "Moodsad ajad" jääbki Väikese Hulkuri tegelaskujule viimaseks. Chaplin aimab filmi tehes, et helide ilm muutub sellele karakterile koormavaks, et sõnu kuuldavale lastes kaotab Väike Hulkur kõik, mis talle senistes filmides antud. Ta küll kirjutab mõned dialoogid valmis, kuid loobub neist, jättes alles mõned heliefektid.

Seetõttu on filmi "Moodsad ajad" nimetatud ka pooltummfilmiks. Tehnoloogilise murdejoonega silmitsi seistes on Chaplin filmiloojana samasuguses olukorras nagu tema filmikangelane, kes püüab jääda ellu masinate valitsetud ühiskonnas. Tema poolehoid kuulub pigem vanale ja heale, mitte uuele ja tundmatule.