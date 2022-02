Näitekunsti sihtkapitali rahajaotamise osas toimusid muudatused

Millised muudatused puudutavad näitekunsti sihtkapitali jaotatavat raha?

Näitekunsti sihtkapitali nõukogu liikmed on olnud kaua mures, et vabakutselistel loovisikutel puuduvad sotsiaalsed garantiid. Muidugi on see üldine häda ja kummitab teisigi kultuurivaldkondi. Näitekunsti sihtkapital on seni toetanud lavastuste väljatoomist nii, et loomingulise meeskonna liikmetele on saanud taotleda tasuks loometöötoetusi, millelt makse ei maksta ja jäädakse seega ilma ka sellega seotud hüvedest.

Praegusest taotlusvoorust alates saab lavastuste väljatoomiseks taotleda raha vaid palgafondi tarvis. See on suur ja põhimõtteline muudatus. Muidugi peavad nüüd maksude võrra tõusma ka toetussummad, mistõttu saab esialgu eraldada raha väiksemale hulgale projektidele, ent edaspidi tõuseb sellest otsusest loodetavasti palju kasu.

Endiselt saavad loomingulise meekonna liikmed eraisikuna taotleda loometöötoetust, mis on mõeldud suuremahuliste ja spetsiifiliste projektide ettevalmistamiseks. Need toetused jäävad maksuvabaks. Sellised loometöötoetused võimaldavad loovisikul võtta end kaheks-kolmeks kuuks muudest töödest priiks ja keskenduda ühele projektile – see puudutab ettevalmistustööd enne proovi­protsessi.

Üks uuendus on veel. Kui seni pidid taotlejad arvestama tasu piirmääraga, mis puudutas vastavat ametit pidavaid loovisikuid (lavastaja, kunstniku tasu piirmäär jms), siis nüüd on see kaotatud. Loodame, et teatritegijad, produtsendid jt hindavad vabadust, kuid ühtlasi tajuvad ka sellega kaasnevat vastutust ning mõtlevad tööprotsessi ja loomemeeskonna iga liikme koormuse täpselt läbi. Näiteks viie etendajaga lavastuse korral said kõik viis siiamaani üldjuhul võrdse summa, nüüd on aga võimalus tasu diferentsida, nii et peaosaline saab rohkem ja kõrvalosatäitja vähem.