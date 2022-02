"Kupee nr 6" stsenarist Feldmanis: otsisime filmi, mis selles loos peitub

"Kupee nr 6" meeskonnaga liitusid stsenaristid Andris Feldmanis ja Dione-Livia Ulman neli aastat tagasi, mil produtsent Riina Sildos märkas, et soomlastel on käsil linateose loomine.

Feldmanisi sõnul sujus koostöö režissöör Juho Kuosmaneniga suurepäraselt. "Juhoga töötades oli kogu aeg tunne, et me otsime seda filmi, mis selles loos peitub."

Kuigi režissöör ütles kohe alguses meeskonnale, et linateosest sünnib midagi erilist ja head, ei mõelnud Dione-Livia Ulman, et filmiga hakatakse võitma ohtralt auhindu. "See auhind andis pigem julgustust juurde, et see, mis meid huvitab, võib huvitada ka teisi," sõnas Ulman.

"Selle filmi võlu minu jaoks oli selles, et ta õnnestus oma sellises maailma kehtestamises ja ta oli hinnangutevaba," iseloomustas filmi Veiko Õunapuu ning lisas, et linateos vältis tüüpilisi dramaturgilisi klišeesid. "Tegu on vapustavalt hea filmiga."

Stsenaariumi loomisel on olulisel kohal meeskonnatöö. Nii arutatakse omavahel võimelike plaane, kirjutatakse stseenid ning kui tundub, et töö on võimalikult hea, annavad stsenaristid selle kellelegi lugemiseks. "Me räägime omavahel palju nendest asjadest, mida me teeme ja tegema hakkame," kirjeldas Feldmanis tööprotsessi.