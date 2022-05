"Kupee nr. 6" võitis Soome filmiauhindadel kaheksa preemiat

"Kupee nr. 6" võitis nii parima filmi, parima režissööri (Juho Kuosmanen), naispeaosatäitja (Seidi Haarla), parima stsenaariumi (Andris Feldmanis, Livia Ulman ja Juho Kuosmanen), parima operaatori (J-P Passi), parima grimmikunstniku (Liina Pihel), parima montaaži (Jussi Rautaniemi) ja parima kunstnikutöö (Kari Kankaanpää) preemiad. Ühtekokku oli film nomineeritud 12 kategoorias.

"Olen üliõnnelik, et Eesti filmitegijad on saanud meie naabrite juures nii suure tunnustuse osaliseks. See tõestab taas, kui tihedalt on meie kaks filmikultuuri põimunud," rõõmustas filmi Eesti-poolne produtsent Riina Sildos. "Mul on väga hea meel, et koostöö paljudega nendest jätkub. Ilmar Raagi filmi veel sel aastal esilinastuva "Erik Kivisüda" filmikunstnikuks on Kari Kankaanpää, samuti jätkame temaga koostööd Moonika Siimetsa peagi võttesse mineva mängufilmi "Must auk" juures, kus lööb kaasa ka äsja auhinnatud monteerija Jussi Rautaniemi," lisas ta.

"Kupee nr. 6" peaprodutsent on Jussi Rantamäki (Aamu Film Company, Soome), kaastootjad on Riina Sildos (Amrion OÜ, Eesti), Natalia Drozd (CTB Film Company, Venemaa) ja Jamila Wenske (Achtung Panda! Media GmbH, Saksamaa).

Film on inspireeritud Soome kirjaniku Rosa Liksomi samanimelisest romaanist, mis võitis 2011. aastal Soome tähtsaima kirjanduspreemia Finlandia auhinna.