Andrei Liimets: "Soo" on üle ootuste hea

Juba eelmisel suvel valminud filmi esilinastust lükati pandeemia ja piirangute tõttu mitmeid kordi edasi. Filmi režissöör on Ergo Kuld ja stsenarist Martin Algus. See on nende kolmas ühine täispikk mängufilm.

"Soo" on Liimetsa sõnul üle ootuste hea, kuivõrd Apollo Film Productions ei ole tema sõnul tingimata seni olnud kvaliteedimärk filmidele, mis on erarahaga toodetud.

"Mitmed senised komöödiad on olnud võrdlemisi madala kvaliteedi ja mitte eriti kõrge huumoriga, aga Eesti kirjandusklassika ekraniseeringud on paremini välja kukkunud," tunnistas ta "Aktuaalsele kaamera". ""Talve" oli igati vaadatav ja ka "Soo" on täiesti truu ja vääriline oma algmaterjalile, Oskar Lutsu romaanile, mis on psühholoogiliselt mitmekihiline ja huvitav ka oma ajastu mõttes."

"Soost" jääb ilmselgelt meelde Franz Malmsten peaosas, kes on iga rolliga muutunud üha paremaks, tõdes Liimets.

"Siin on tal mängida karakter, kes peab olema väga enesekindel, kuna ta justkui mängib mitme inimesega mitmetasandilist rolli ja Malmsten mängib selle enesekindluse väga hästi välja ja see on väga karismaatiline ja sobiv roll, mis loodetavasti juhatab teed ühele talendile Eesti filmimaastikul."