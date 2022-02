Tänavuse Eesti muusikaturu fookuspäeva peateema on "Räägime rahast"

Koroonapiirangute tõttu on majanduslikult lüüa saanud enim just muusikaüritused, mille maht oli 2021. aastal veerand pandeemia-eelsest ajast. 31. märtsil koguneb Tallinnas Von Krahli Teatris toimuval Eesti muusikaturu fookuspäeval muusikavaldkond üle Eesti, et pidada nõu ja rääkida sellest, mis puudutab kõiki – rahast.