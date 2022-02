Väino Puura: usun, et teenetemärk tuli peamiselt minu laulmise eest

Esmaspäeval tunnustas president Alar Karis ooperisolisti, näitlejat ja lauljat Väino Puurat Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Puura pidas oma karjääri olulisteks rollideks neid, mis on nooruses tehtud, võrreldes neid ka esimese armastusega.

"Kõik teavad juba mitu kuud ette, kui nad saavad mingi tähtsa preemia, aga see tuli mulle suure üllatusena, ma ei uskunud seda, et vabariigi aastapäeva künnisel selline pauk," kinnitas Väino Puura.

Ta usub, et peamiselt tuli tunnustus tema laulmise eest. "Olen püüdnud eesti rahvale laulda nii ilusti, kui soovisin," ütles Puura ja lisas, et mõnele siis ilmselt meeldis tema laul. "Ma arvan, et sain tunnustuse ikkagi laulmise, mitte poliitika ega näitlemise eest."

"Kõigepealt vabariigi aastapäeva künnisel tahaksin tänada üht meest, kes oli suure hinge ja südame ning hea kunstimaitsega, see on Sulev Nõmmik, kes ei saanudki elada Eesti vabariigis, ta oleks väga õnnelik olnud, aga ta on väga palju jäädvustanud noori artiste ja vanemaid näitlejaid, kõik saavad nautida seda, mida ka meie, vanemad artistid, oleme teinud," rõhutas ta.

Enda tähtsateks rollideks peab Väino Puura neid, mis nooruses tehtud. "Nagu esimene armastus ei lähe kunagi meelest, nii on ka esimesed ooperirollid, nagu Donizetti "Lucia di Lammermoor" ja Rossini "Sevilla habemeajaja" ja nii edasi ja nii edasi, rollide loetelu on pikk, neid on seal üle 70," sõnas ta.

Rahvusooper Estonial on tema arvates olnud alati head ajad. "Oleneb ainult sellest, kuidas Estoniat suudetakse juhtida, Estonial peab kogu aeg rooli keerama ja kui roolikeeraja on hea, siis on ka Estonia heas vormis ja täiesti nauditav."

Praegu on Väino Puural Estonias veel neli-viis lavastust, milles ta kaasa lööb. "Ma olen õnnelik, et saan veel kaasa teha siin Estonias. Tulge vaatama, kus Puura esineb!"